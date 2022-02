Após classificação do Palmeiras à final do Mundial, Simoninha diz que está celebrando ‘com os pés no chão’

A live pós-jogo ‘LANCE! na Resenha’ recebeu nesta terça-feira o músico e torcedor do Palmeiras Wilson Simoninha. E, depois da vitória do Verdão sobre o Al Ahly por 2 a 0 que garantiu a classificação do clube paulista para a final do Mundial de Clubes, Simoninha falou sobre conter a emoção antes da decisão do torneio, veja no vídeo acima.

Com a vitória sobre o time egípcio, o Palmeiras garantiu sua vaga para a final do Mundial de Clubes. O Verdão agora aguarda o vencedor do confronto entre Chelsea e Al-Hilal, que acontece nesta quarta-feira às 13h30.

Simoninha durante a live pós-jogo desta terça-feira (Reprodução / Youtube)

