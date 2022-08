Após classificação do Fluminense, Arias interrompe entrevista de Cano e pede jogador na Seleção Argentina

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 22:52 Compartilhe

Nesta quarta, o Fluminense conquistou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, após empate por 2 a 2 com o Fortaleza no Maracanã. Autor do gol decisivo, Cano concedeu entrevista no final da partida, mas foi interrompido por Arias. O camisa 21 aproveitou para pedir que Lionel Scaloni, técnico da Seleção Argentina, convoque o centroavante tricolor.

– Scaloni, já está na hora, tem que ir ao Catar – disse.

Antes da entrevista, Cano chegou a trocar uma blusa do Flu por uma da Seleção Argentina com um torcedor. Com o gol da classificação, o argentino já estufou a rede 31 vezes nesta temporada e é o atual artilheiro do mundo.

Na próxima etapa, o Fluminense encara o vencedor do duelo entre Corinthians e Atlético-GO. A partida acontece nesta quarta, com início às 21h30, na Neo Química Arena.

