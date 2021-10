Após classificação, Carol Solberg volta a criticar governo e lamenta marca de 600 mil mortos por Covid Atleta de vôlei de praia utilizou seu tempo na entrevista pós-jogo para relembrar número de mortes atingido nesta semana

Carol Solberg e Bárbara Seixas venceram Vitória e Andressa por 2 sets a 0 para se classificar para a final da Segunda Etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Após a partida, Carol voltou a criticar o governo Bolsonaro durante a entrevista pós-jogo. A atleta lamentou os 600 mil mortos por Covid-19 no país e lembrou medidas recentes do Presidente.

– A gente não pode esquecer… A gente completou ontem 600 mil mortes por Covid. Acho que os torneios não podem passar sem a gente estar falando sobre isso. A gente tem um presidente que está defendendo o tratamento precoce nessa altura do campeonato. Isso é muito sério. Me dói muito ver o Brasil sendo representado por isso. A gente viu o presidente vetando nessa semana a distribuição gratuita de absorvente para meninas total em situação de vulnerabilidade – iniciou a atleta.

– Eu fico muito triste, O Brasil para mim é um país maravilhoso. Eu tenho maior orgulho de tanta coisa que o Brasil representa. Mas me dói muito ver esse momento sabe? Eu sou atleta, adoro estar aqui jogando, mas eu não entro em quadra e fica alheia a tudo que está acontecendo – continuou a jogadora.

– Então me dói muito. Eu estou aqui como cidadã, como atleta. Esse é um momento muito duro. Obrigado pela torcida e toda minha solidariedade às famílias que perderam seus amores, seu parceiros para essa coisa horrível da covid – completou Carol Solberg.

Após conquistar a medalha de Bronze na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, Carol Solberg utilizou a entrevista pós-jogo para gritar “Fora, Bolsonaro”. A jogadora foi punida pela CBV mas conseguiu reverter a pena no STJD.

