Após Claro/NET, Sky também anuncia Pay-per-view do Campeonato Carioca; saiba os valores

A SKY anunciou que também disponibilizará o serviço de Pay-per-view do Campeonato Carioca 2021. O torneio, que terá transmissão na TV aberta pela Record, teve sua transmissão reformulada pelo grupo Sportsview, que chegou este ano ao mercado. A operadora foi a segunda a oferecer o PPV do Cariocão 2021, que também estará na Claro/NET, o que significa que 77% dos assinantes de TV fechada do Brasil já poderão comprar os pacotes quando estiverem disponíveis. A informação é do UOL.

A SKY comunicou em nota que: “irá disponibilizar o pay-per-view do Campeonato Carioca para clientes. O produto será comercializado pelos valores de R$ 49,90 mensais, R$ 129,90 em um pagamento único por todos os jogos do campeonato, e os jogos avulsos serão vendidos pelo valor de R$ 59,90”.

A SKY ainda não deu uma previsão sobre o início das vendas do Pay-per-view do campeonato. Já a Claro/NET começará a disponibilizar o serviço a partir do dia 24 de fevereiro. Já o Flamengo afirmou que pretende vender seu próprio pacotes de jogos pela “FlaTV+”.

