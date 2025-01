Após cirurgias estéticas, Virginia Fonseca passa mal: ‘A madrugada toda’

Virginia Fonseca, 25 anos, contou a seus seguidores no Instagram, nesta segunda-feira, 13, que passou mal durante a madrugada inteira. Ela se submeteu, recentemente, a dois procedimentos estéticos combinados: uma cirurgia de hérnia umbilical e uma mastopexia, intervenção médica para corrigir flacidez das mamas.

“Bom dia para quem passou mal a madrugada toda. Bom dia. Postei para vocês minha barriga estufada, né, gente? Depois daquilo, foi só ladeira abaixo. Nossa… Como falo de um jeito que não fique feio? Passei a noite inteira golfando e cagando. Uma dor no estômago! Febre… Nossa Senhora! Foi tenso, viu?”, contou ela através de uma série de vídeos publicados nos Stories.

+Virginia Fonseca retira hérnia umbilical e desabafa: ‘Comentários maldosos’

+Virginia Fonseca reúne famosos em festa luxuosa

A influenciadora está curtindo dias de descanso com a família e alguns amigos em sua casa de praia em Mangaratiba, no litoral fluminense. Ela revelou que pediu ajuda à mãe, Margareth Serrão, quando passava mal.

“Desci para o quarto da minha mãe para ela me ajudar a golfar e tal. Minha mãe foi pegar remédio lá na mesa, lá fora, e dá de cara com o Negão golfando no banheiro também, mal. Nossa Senhora! Aí eu fiquei lá no quarto da minha mãe. Comecei a golfar e a fazer o número dois lá pela uma da manhã. Fui voltar para o quarto às cinco da manhã. Aí dormi até agora”, detalhou ela, que não associou o mal-estar às cirurgias que enfrentou.

“Que isso! Foi alguma coisa que a gente comeu! Estou até com medo agora. Você está de boa?”, perguntou a apresentadora ao marido, o cantor Zé Felipe, 26.

“Eu estava meio ruim, só um pouquinho”, respondeu ele.

“Essa noite foi ruim, viu? (risos). Graças a Deus acordei melhor, pelo que parece. Quando eu descer, eu vou saber quem mais passou mal”, contou.

Virginia disse, ainda, que outras pessoas também tiveram enjoo e dor de barriga.

Procedimentos estéticos

Na semana passada, Virginia fez uma cirurgia para retirar hérnia umbilical e acabar com um incômodo que sentia, e que até gerava críticas na web.

“Essa hérnia estava me incomodando demais. Fora os comentários maldosos que eu estava recebendo”, escreveu ela ao publicar uma foto nos Stories do Instagram em que é possível visualizar bem o problema.

A influenciadora aproveitou a cirurgia, realizada no Hospital Vila Nova Star, na última segunda-feira, 6, em São Paulo, para se submeter a mastopexia, procedimento que repara flacidez das mamas