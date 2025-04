Após cirurgia de 12 horas, Bolsonaro está estável e sem dor, diz boletim médico

Durante o procedimento, os médicos identificaram que a obstrução intestinal estava sendo causada por uma dobra no intestino delgado, que dificultava o trânsito intestinal. O problema foi corrigido com a liberação das aderências.

Depois de a cirurgia ter sido finalizada, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comemorou nas redes sociais. “Cirurgia concluída com sucesso! A Deus, toda honra e toda glória! Estou indo agora para a sala de extubação, onde poderei vê-lo. Em breve, os médicos darão uma coletiva com mais informações. Meu coração transborda de gratidão a cada um de vocês que tem orado, enviado mensagens e intercedido pelo meu amor. Obrigada por estarem conosco nesse momento tão delicado. Seguimos firmes, com fé e esperança!”, escreveu Michelle.