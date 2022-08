Após cirurgia bem-sucedida, Henrique Trevisan agradece apoio do FC Tokyo e foca em recuperação

Parceria Lance & IstoÉ 15/08/2022 - 6:00 Compartilhe

O zagueiro Henrique Trevisan tem vivido semanas de muito trabalho. Após sofrer uma luxação no ombro esquerdo atuando pelo FC Tokyo, o jogador retornou ao Brasil no início de julho. Ele passou por procedimento cirúrgico e, desde então, segue focado em retornar aos gramados.

– Tive uma primeira luxação em abril, que me deixou fora por seis semanas. Na minha volta, em partida da Copa do Imperador, acabei lesionando o ombro novamente. Diante disso, optamos por fazer a cirurgia. Agradeço ao clube, que foi bem parceiro, me deixou operar e recuperar no Brasil, e tem me dado todo o suporte ao longo desse processo. Também sou grato aos torcedores. Recebi muitas mensagens de apoio e isso me ajudou bastante nos dias após a lesão – contou o defensor, de 25 anos, revelado pelo Figueirense.

A cirurgia de Henrique Trevisan foi realizada no Hospital Samaritano Higienópolis, em São Paulo (SP), pelo Dr. Nemi Sabeh Junior, médico da seleção brasileira feminina, com o acompanhamento do ortopedista Marco Aurélio Cunha. Após o procedimento, o zagueiro iniciou a recuperação em Umuarama (PR), sua cidade natal. Agora, está em Campinas (SP), onde dará sequência ao processo de reabilitação.

– A cirurgia foi bem tranquila, saí do hospital no dia seguinte e iniciei a recuperação em Umuarama. Cheguei em Campinas nesta semana, para dar sequência ao tratamento no Insituto Mood. Tenho evoluído bastante nas semanas pós-cirurgia, recuperado alguns movimentos e cuidado da parte física também. É seguir focado para logo poder voltar a fazer o que amo – concluiu.

