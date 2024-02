Após cinco anos, governo retoma contratações do Minha Casa, Minha Vida

diegofi diegof - https://istoe.com.br/author/diegof/ 01/02/2024 - 3:17 Para compartilhar:

O governo Lula retoma nesta quinta-feira (1º) após cinco anos os novos contratos do Minha Casa, Minha Vida para as famíias enquadradas na Faixa 1 (com renda mensal de até R$ 2.640). Nessa faixa, os beneficiários do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) ganham o imóvel. Os demais pagam uma prestação equivalente a 10% da renda durante cinco anos.

O primeiro projeto, assinado pelo ministro das Cidades, Jader Filho, é com a Prefeitura de Jaguariúna (SP), para construção de 115 unidades habitacionais.

Os projetos do Minha Casa foram paralisados no governo de Jair Bolsonaro (PL) e vêm sendo retomados aos poucos. Durante o governo do ex-presidente, que mudou o nome do programa para Casa Verde e Amarela, essa faixa de renda deixou de ser atendida. A política habitacional ficou focada nas famílias com capacidade de assumir um financiamento com recursos do FGTS.

A retomada do programa é uma das prioridades do presidente Lula, que vem percorrendo o país para inaugurar conjuntos habitacionais, a maioria de obras que estavam paradas desde o governo Dilma. Estão previstas entregas de aproximadamente 7.350 unidades até abril deste ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias