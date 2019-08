Após chuva, polonês supera Paire em Winstom-Salem e fatura 1º título

Uma das promessas da nova geração do tênis mundial, o polonês Hubert Hurkacz conquistou neste sábado o seu primeiro título de nível ATP, ao superar o francês Benoit Paire por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3, na final do Torneio de Winstom-Salem. Trata-se da última competição preparatória para o US Open, que terá início na segunda-feira.

Hurkacz, de 22 anos, buscou seu primeiro título logo em sua primeira final deste nível. A competição norte-americana é de ATP 250. Com este resultado, ele subirá para a 35ª posição no ranking, a melhor de sua carreira até agora. No momento, o tenista ocupa a 41ª colocação. Paire, por sua vez, deve galgar quatro posições, figurando em 26º na atualização desta segunda.

A final deste sábado foi marcada por seguidas interrupções em razão da chuva, que atrapalhou a programação da competição ao longo de toda a semana. Entre idas e vindas, Hurkacz exibiu maior regularidade que o rival mais experiente, de 30 anos. O polonês terminou o jogo com quatro quebras, enquanto Paire sofreu cinco.

Nos números finais da partida, o francês emplacou 10 aces e registrou seis duplas faltas, contra seis aces e quatro duplas faltas. Com aproveitamento superior no serviço, o tenista da Polônia fechou o jogo em 2h10min.

Agora, os dois tenistas vão para Nova York para iniciarem suas trajetórias no quarto e último Grand Slam da temporada. Hurkacz estreará contra o veterano francês Jeremy Chardy, enquanto Paire terá pela frente o canadense Brayden Schnur.