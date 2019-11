Após chuva forte, restaurante encontra forma criativa para entregar quentinha em rua alagada

Rio – Não é novidade que as ruas da Lapa, no Centro do Rio, ficam alagadas em dias de chuva forte. Não foi diferente na última segunda-feira. Mas o que chamou atenção foi a criatividade de um restaurante, localizado na Rua do Lavradio, para entregar a comida do outro lado da rua. Funcionários amarraram um barbante e passaram a quentinha por meio de um sistema de roldana improvisada.

