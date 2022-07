Após chegada de Alex Teixeira, Vasco negocia com mais três reforços para a sequência da temporada Os atacantes Fábio Gomes (Atlético-MG) e Gustavo Maia (Inter), assim como o lateral-esquerdo Paulo Victor, também do clube gaúcho interessam ao Gigante da Colina







Em meio à abertura da janela, o Vasco se movimenta no mercado para reforçar a equipe. Depois de oficializar a volta de Alex Teixeira, o clube negocia as contratações de mais três atletas. Os atacantes Fábio Gomes (Atlético-MG) e Gustavo Maia (Inter), assim como o lateral-esquerdo Paulo Victor, também do clube gaúcho.

Ambas as negociações serão por empréstimo, e as informações foram inicialmente divulgadas pelo canal “Atenção, Vascaínos” e confirmadas pelo Lance!



+ Confira e simule a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro

O centroavante, de 25 anos, chegou ao Galo no início deste ano vindo do New York Red Bulls, dos Estados Unidos. Com a camisa da equipe mineira, ele estufou a rede em três oportunidades e deu duas assistências em 16 jogos.

Em um time recheado de opções no setor ofensivo, Fábio Gomes não teve espaço. A última vez que entrou em campo foi no duelo contra o Cuiabá, último jogo de Antônio Mohamed, o “Turco”. No entanto, foi substituído no segundo tempo e não atuava há dois meses.

Além dele, o Vasco também negocia com Gustavo Maia, do Internacional. O atleta assinou com o Colorado em agosto de 2021, porém não conseguiu se firmar. Ele atua pelo lado do campo e tem 21 anos, uma posição carente no elenco vascaíno.

Outro nome do Internacional que interessa ao Gigante da Colina é do lateral-esquerdo Paulo Victor, o PV, de 21 anos. Em 2021, o jogador teve destaque com a camisa do Botafogo, mas foi negociado para a equipe gaúcha por R$ 3 milhões.

No Colorado, ele disputou 19 jogos na temporada passada, mas perdeu espaço e só entrou em campo oito vezes no Estadual deste ano.

+ Vasco SAF: Justiça suspende efeitos da reunião do Conselho Deliberativo que recomendou venda para a 777

O jogador chegaria para outra posição carente no elenco cruz-maltino. Para a lateral, apenas Edimar aparece como opção, já que Riquelme, de 19 anos, sofreu uma lesão no ligamento do joelho esquerdo e passará por uma intervenção cirúrgica. Julião, da base vascaína, começou a transição para os profissionais.

E MAIS:

E MAIS: