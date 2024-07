Após charada, The Weeknd anuncia show em São Paulo; veja data e como comprar ingressos

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/07/2024 - 18:02 Para compartilhar:

O cantor The Weeknd anunciou nesta quarta-feira, 17, um show em São Paulo, no dia 7 de setembro. A apresentação vai acontecer no estádio do MorumBIS e a pré-venda dos ingressos começa no dia 22 de julho, para clientes do banco Santander.

A venda geral tem início no próximo dia 25, no site da Ticketmaster. Os preços estão entre R$ 245 (meia-entrada da arquibancada) e R$ 850 (a inteira da cadeira superior).

O cantor volta ao Brasil após ter feito show no País em outubro do ano passando, quando se apresentou em São Paulo, no Allianz Parque.

Na semana passada, o artista havia feito uma publicação nas redes sociais com a imagem do santo Paulo, sem dar mais detalhes, deixando o enigma no ar.