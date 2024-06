Após ‘chá de cadeira’ em Meloni, Biden falta a jantar no G7

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/06/2024 - 13:01 Para compartilhar:

BRINDISI, 13 JUN (ANSA) – O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, não participará do jantar oficial oferecido nesta quinta-feira (13) por seu homólogo da Itália, Sergio Mattarella, no âmbito da cúpula do G7 em Borgo Egnazia, no sul do país europeu.

Segundo fontes de segurança ouvidas pela ANSA, o líder americano, de 81 anos, estaria “cansado” devido aos compromissos dos últimos dias – essa é a segunda viagem de Biden à Europa em junho, após ter visitado a França para as celebrações dos 80 anos do Dia D.

O jantar oferecido por Mattarella será realizado no Castello Svevo, em Brindisi, para todos os líderes que participam da cúpula do G7. Durante a manhã, o presidente dos EUA já havia feito a premiê da Itália, Giorgia Meloni, aguardar por 20 minutos sua chegada para a reunião do grupo de sete potências.

“Você não deveria fazer uma mulher esperar assim”, brincou Meloni ao receber Biden. Na sexta (14), o mandatário terá um encontro bilateral com o papa Francisco. (ANSA).