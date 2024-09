Após cateterismo, Marcos Oliveira, o Beiçola, segue internado para avaliar ‘situação renal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/09/2024 - 21:00 Para compartilhar:

Marcos Oliveira, o Beiçola de “A Grande Família” (TV Globo), apresentou problemas renais e precisou seguir internado após dar entrada no hospital, na última segunda-feira, 9, quando sentiu dores no peito. Na unidade médica, ele foi submetido a um cateterismo e previa alta para esta terça-feira, 10.

Segundo publicação no gshow, a assessoria do artista informou que o artista teve uma “situação renal” e, por isso, precisou continuar no hospital.

“Ele não saiu hoje [do hospital], não teve alta porque tem que avaliar uma situação renal. Ele está sob avaliação”, declarou a equipe do ator.

Marcos Oliveira deixou o CTI (Centro de Terapia Intensiva) após o cateterismo, e foi transferido para um quarto. Ele compartilhou com seus seguidores no Instagram que estava bem e que a cirurgia havia sido bem sucedida.

Também através das redes sociais, o artista agradeceu à colega Tatá Werneck por ter a possibilidade de realizar o tratamento em uma unidade particular e informou que é a atriz quem arca com o seu plano de saúde.