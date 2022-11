Após casos de gripe aviária na Colômbia, Ministério reforça prevenção no Brasil

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/11/2022 - 12:04 Compartilhe

São Paulo, 16 – O Ministério da Agricultura reforçou medidas de prevenção contra a Influenza Aviária Altamente Patogênica (IAAP – vírus H5N) após a constatação da doença em aves não-comerciais na Colômbia, no mês passado. A Pasta destacou que, apesar de as propriedades colombianas afetadas estarem distantes da fronteira com o Brasil, o Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária e o setor privado revisaram as novas orientações para a vigilância e notificação de suspeitas de influenza aviária.

Além disso, o ministério também publicou um novo plano de vigilância

O documento reforça a importância de se fazer notificação imediata aos Serviços Veterinários Estaduais (SVE) quando aves domésticas e silvestres apresentarem sinais de problemas respiratórios e nervosos ou estejam com mortalidade elevada.

“O trabalho realizado tem como objetivo minimizar o risco de ocorrência da doença no País, considerando a situação mundial da influenza aviária e a disseminação do vírus, principalmente por aves silvestres”, explicou o diretor do Departamento de Saúde Animal, Geraldo Moraes.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias