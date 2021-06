Após casos de Covid-19 na equipe sub-11, Vasco paralisa por 10 dias as atividades do sub-8 ao sub-13 De acordo com a nota oficial do clube, a decisão tem o intuito de 'eliminar o risco de surto, minimizando a possibilidade de contaminação para atletas, funcionários e familiares'

O Vasco emitiu um comunicado oficial na noite desta quarta. O clube carioca decidiu paralisar temporariamente as atividades de algumas categorias da base. A suspensão por 10 dias acontece como medida preventiva, já que alguns atletas da equipe sub-11 testaram positivo para Covid-19. Essa decisão valerá para equipes do sub-8 ao sub-13 do futebol de campo e do futsal.

Dessa forma, segundo a nota emitida pelo clube, a decisão já foi alinhada com as respectivas federações e os jogos dessas categorias serão adiados. Sendo assim, essas partidas serão remarcadas para novas datas, que serão anunciadas futuramente.

Ainda de acordo com a nota, a decisão tem o intuito de “eliminar o risco de surto, minimizando a possibilidade de contaminação para atletas, funcionários e familiares.” Além disso, todos os jogadores e funcionários “serão acompanhados pelo Departamento Médico do Clube durante o período.”

Confira a nota completa do Vasco da Gama

“O Vasco da Gama informa que em virtude da descoberta de casos positivos de Covid-19 no time sub-11, o Departamento de Saúde e Performance, em completo alinhamento com o Departamento de Futebol de Base, suspendeu as atividades de algumas categorias da base cruzmaltina, ao invés de apenas afastar quem testou positivo, como determina o protocolo.

A paralisação será de 10 dias e valerá para equipes do sub-08 ao sub-13 do futebol de campo e do futsal. Após comunicação e alinhamento já realizado com as respectivas federações, os jogos dessas categorias programados para o próximo final de semana serão remarcados para novas datas.

Esse período de inatividade é acima do indicado pelos órgãos de saúde para casos suspeitos da Covid-19 e tem como objetivo eliminar o risco de surto, minimizando a possibilidade de contaminação para atletas, funcionários e familiares. Todos serão acompanhados pelo Departamento Médico do Clube durante o período.

O Clube reitera que vem cumprindo todos os protocolos estabelecidos para a prática de atividades esportivas, realizando, inclusive, avaliações periódicas em atletas e funcionários. A vida sempre será prioridade dentro do Vasco da Gama”.

