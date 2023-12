Após casamento secreto, Marco Pigossi mostra aliança no Instagram

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/12/2023 - 20:57 Para compartilhar:

Marco Pigossi “subiu ao altar” nesta terça-feira, 26, e trocou alianças com o cineasta italiano Marco Calvani. Os dois se casaram no civil em uma cerimônia intimista celebrada no apartamento do ator em São Paulo, conforme noticiou o portal “Band”.

Nesta sexta-feira, 29, ele compartilhou um vídeo no qual mostra, pela primeira vez, sua aliança de casamento. Em uma publicidade para uma marca de cervejas, o ator exibiu a singela joia que carrega na mão esquerda.

Juntos publicamente desde 2021, Marco Pigossi e Marco Calvani vivem uma relação discreta há cerca de três anos. À época em que se assumiu gay, o ator de “Cidade Perdida”, série da Netflix, revelou que tinha medo do preconceito.

“A gente tem muito medo de como isso vai ressoar para as pessoas ao redor. E a gente acabava ouvindo coisas dos próprios pais, que vêm de um lugar de amor e proteção, que é aquele discurso ‘eu tenho muito medo que você sofra’. E isso já causa na gente um medo de existir por si mesmo, que é onde a gente tem medo do que as pessoas vão achar. E, para mim, foi um processo diferente, porque esse processo de autoaceitação e me reconhecer como homossexual passou por um lugar muito diferente, porque era público. Era para um país inteiro. Eu tinha um medo profissional muito grande”, desabafou. Relembre.

