Após casamento com J.Lo, Ben Affleck coloca mansão à venda por R$ 153 milhões

Da Redação 10/08/2022 - 4:29 Compartilhe

Ben Affleck colocou sua mensão no bairro Pacific Palisades, em Los Angeles, na Califórnia (EUA), à venda por 30 milhões de dólares (cerca de R$ 153 milhões). As informações são do site TMZ.

Segundo a publicação, é a prova de que o astro de Hollywood passou a morar com a cantora Jennifer Lopez após o casamento dos dois em junho.

Entre os destaques que chamam atenção na casa do ator estão a enorme área construída, de cerca de mais de 4 mil metros quadrados, além de spa, piscina e nove banheiros.