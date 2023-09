Após Carol Nakamura realizar nova troca de lentes dentárias, especialista alerta sobre necessidade do procedimento

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/author/thaisfonsecajornal/ Thais Fonseca, 44 anos, pernambucana de Recife, carioca por acidente. Na cidade do Rio de Janeiro-RJ exerço a minha paixão pelo jornalismo e boa informação. Saí dos anos 80, mas os anos 80 não saíram de mim e é dessa época o Pop que eu curto. Cyndi Lauper é minha diva. Trabalhei como assessora de imprensa nas áreas pública e privada, como repórter de Polícia no Jornal Povo do Rio, editora na Agência de Notícias das Favelas (ANF). Na IstoÉ Gente me encontrei como redatora de entretenimento. E-mail: thaisfonsecajornal@gmail.com 13/09/2023 - 21:34 Compartilhe

Carol Nakamura, 40 anos, divulgou, nesta quarta-feira (13), ter realizado uma troca das lentes de contato dentária após ter desistido de escolher um sorriso tão largo e muito branco.

“Estava com uma lente que era a tendência do momento, de dentes maiores e mais claros. Não combinava muito comigo. Preferi voltar a ter um sorriso mais natural, mais parecido com o meu sorriso anterior. Diminuí o tamanho e mudei a coloração. Não queria mais aquele ‘branco cheguei’”, desabafou ela.

A atriz e apresentadora passou pelo perrengue de ter um dos dentes quebrado antes de participar do ‘No Limite‘, reality show da Globo que chegou ao fim no mês passado. A situação foi resolvida com uma medida paliativa: completar a peça com resina.

De volta à rotina, ela buscou resolver tudo de uma vez e fez a troca completa, apostando em um resultado mais próximo do seu natural.

Essa foi a terceira vez que Nakamura se submete a esse tipo de procedimento estético. A IstoÉ Gente conversou com especialista para esclarecer as situações em que a aplicação das lentes é indicada e os riscos ao fazer uma escolha errada.

O primeiro passo antes de realizar o procedimento é observar se há necessidade ou se é modismo, porque o resultado pode não ser natural e a troca implica em desgaste dos dentes . É o alerta que o odontólogo Dr. José Todescan Júnior, especialista em Prótese Dental e membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética.

Colocar os não as lentes?

“É importante ter em mente que, cada vez que se tira uma lente de contato, mesmo que a remoção seja feita com laser, vai haver prejuízo ao dente. Isso é fato. Então, é importante que se faça uma vez e que faça isso bem feito, de uma maneira bem indicada, e que você pense antes, que faça todas as provas para evitar arrependimentos”, orienta o especialista ao esclarecer que o processo é irreversível e que, uma vez feita, não é possível retirar as lentes e manter os dentes sem uma nova aplicação.

O Dr. Todescan esclarece que o tratamento não é indicado para todo tipo de paciente. Uma alteração na cor, por exemplo, pode ser resolvida com clareamento. Em casos de posicionamento, o indicado é fazer uma ortodontia.

“Se o paciente não está contente com uma forma de um dente, existe a possibilidade de fazer alguns pequenos acréscimos em resina, muitas vezes devolvendo a forma que ele precisa, sem a necessidade de entrar com o processo de lente de contato, que sempre é um processo que vai encurtar a vida desse dente”, garante o odontólogo.

Evite arrependimentos

Uma boa forma de evitar arrependimentos é fazer um teste com material provisório, um processo que permite ao paciente decidir pela melhor aparência e não causa desgastes em caso de desistência do formato e cor escolhidos.

“Todo o processo de lente de contato feito com porcelana, que é a maioria deles, vai gerar um pequeno desgaste dentário. Todos esses processos são irreversíveis, ou seja, não dá para remover a lente de contato e deixar de colocar alguma proteção sobre o dente. Esteticamente vai ficar feio. Com a odontologia digital, a gente consegue ver exatamente como o trabalho vai ficar depois. É importante que se faça essa prova. Se o paciente tiver dúvida, a gente pode fazer um provisório adesivado para que ele vai embora para casa e usa durante 15, até mesmo 30 dias, para depois começar o trabalho no momento que ele realmente tenha certeza que aquela forma é a classe mais se adequar o rosto dele”, esclarece o especialista.

*Dr. José Todescan Júnior é odontólogo especialista em Prótese Dental, odontopediatria e endodontia, membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, da IFED (International Federation Esthetic Dentistry) e da Associação Brasileira de Odontologia Estética.

