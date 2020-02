Após caos em Iowa, democratas fazem prévias em New Hampshire

NOVA YORK, 11 FEV (ANSA) – Após a grande confusão com a contagem de votos em Iowa, o Partido Democrata realiza nesta terça-feira (11) uma nova prévia, desta vez com cédulas de papel e no estado de New Hampshire. Assim como em Iowa, a disputa deve se concentrar nos pré-candidatos Bernie Sanders e Pete Buttigieg. No entanto, como os eleitores irão preencher a cédulas manualmente e a apuração não usará o aplicativo que causou problema na semana passada, espera-se que os resultados sejam divulgados prontamente. Além de Sanders e Buttigieg, concorrem o ex-vice-presidente Joe Biden e as senadoras Elizabeth Warren e Amy Klobuchar.

As primárias de New Hampshire vão atribuir 24 delegados. Até o momento, já foram distribuídos 41, todos em Iowa. No total, o Partido Democrata enviará 3.979 delegados para sua convenção nacional, agendada para 13 a 16 de julho. Para conquistar a nomeação do partido à Casa Branca, um candidato precisa ter ao menos 1.991 delegados. O Partido Republicano já confirmou que apoiará a reeleição de Donald Trump, mas também fará primárias em New Hampshire hoje.

(ANSA)