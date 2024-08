Após ‘cantada’ de Alessandra Negrini, Caio Castro também manda recado para Bruna Louise

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/08/2024 - 20:13 Para compartilhar:

Após uma declaração de Kéfera Buchmann sobre o fim de sua amizade com Bruna Louise, a comediante se tornou o centro das atenções nas redes sociais. Kéfera revelou que Bruna teria se apaixonado por ela e enviado uma mensagem que “confundia as coisas” há alguns anos, o que teria levado ao distanciamento entre as duas. Desde então, Bruna tem recebido o apoio de diversas celebridades que se manifestaram em sua defesa.

Entre os famosos que se envolveram na polêmica, Alessandra Negrini foi uma das primeiras a se pronunciar, deixando um comentário provocativo em um vídeo publicado por Bruna, no qual a humorista ironiza a situação. “E eu que te dou like todo dia? Cadê minha DM???”, escreveu Negrini. Bruna, por sua vez, reagiu com bom humor aos elogios: “Acabei de sair do show e me deparar com essa notícia. Simplesmente, a Alessandra Negrini me mandou um comentário. Meu Deus do céu, não tenho nem roupa. Que bom, porque quero ficar sem [roupa]”.

Caio Castro também entrou na brincadeira após ser mencionado em um dos vídeos de Bruna. “O print tá aqui… quer?”, comentou ele, ao que Bruna respondeu de forma descontraída em suas redes sociais.

Entenda o aconteceu

O caso ganhou destaque após Kéfera participar do programa De Frente com a Blogueirinha e afirmar que percebeu que Bruna tinha sentimentos além da amizade, mencionando uma mensagem que recebeu da humorista pelo Instagram. Segundo Kéfera, a mensagem dizia algo como “não sei se eu entendia na época o que eu sentia por você”, o que teria sido o estopim para o afastamento entre as duas.

Em resposta, Bruna compartilhou um vídeo de oito minutos nas redes sociais, em que faz piada sobre a situação e brinca com o conceito de ‘DMs equivocadas’. No vídeo, ela ironiza o fato de ter demonstrado interesse por várias celebridades, incluindo Luisa Sonza, Caio Castro, Luan Santana, Paolla Oliveira, entre outros, e teme receber “foras retroativos” por isso. A humorista ainda faz uso de um caderno com fotos suas e de Kéfera dos tempos de amizade, acrescentando uma dose de bom humor e sarcasmo à polêmica.