Após câncer no intestino, Preta Gil mostra cicatrizes de cirurgias no abdômen

Preta Gil usou o Instagram nesta segunda-feira, 8, para mostrar o resultado de suas cirurgias recentes. A cantora passou por dois procedimentos por conta de um câncer no intestino com o qual foi diagnosticada no começo de 2023.

“Os médicos me liberaram para tomar sol, porém eu tenho que tapar as cicatrizes. Então tem protetor solar aqui, e ‘bora’ construir esse bronze. Eu podia tomar sol a partir das 16h”, contou ela, nos stories da rede social.

Nos vídeos, ela aparece vestindo biquíni vermelho em sua casa no Rio de Janeiro, na companhia de amigos.

A última cirurgia de Preta, para retirada da bolsa de ileostomia e reconstrução do trato intestinal, aconteceu em 30 de novembro. Antes disso, ela havia sido operada em agosto, para retirada do tumor, e passado 28 dias hospitalizada.

Além de retirar o tumor, a cantora passou por um procedimento extenso e complexo de 14 horas, que exigiu uma histerectomia (retirada do útero) total abdominal.

Recentemente, a filha de Gilberto Gil chegou a falar sobre sua vida sexual durante o tratamento: “Com a reabilitação é que vou começar a pensar nisso”, declarou. Veja aqui.

