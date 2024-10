Após cancelar viagem, Lula conversa com Putin por 20 minutos

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 22/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 22 OTT – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conversou por telefone nesta terça-feira (22) com seu homólogo da Rússia, Vladimir Putin.

Segundo o Palácio do Planalto, a conversa durou cerca de 20 minutos e tratou da saúde de Lula e de sua participação virtual na cúpula do Brics em Kazan, na Rússia.

“O presidente Putin quis saber do estado de saúde do presidente, e lamentou que ele não pode vir à Cúpula dos Brics, e o presidente Lula também, devido ao acidente sofrido no sábado. E que serão feitos os arranjos para a participação dele na reunião por videoconferência”, diz um comunicado do governo brasileiro.

O petista precisou cancelar sua viagem a Kazan depois de sofrer um traumatismo craniano em função de uma queda no banheiro no último sábado (19). (ANSA).