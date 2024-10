Após calor recorde, frente fria refresca São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 5:00 Para compartilhar:

A quarta-feira (2) foi marcada por forte calor, baixa umidade relativa do ar e recorde de maior temperatura média do ano com 36°C em São Paulo, e também a maior máxima absoluta do ano, aquele valor registrado em um único local, com 37,6°C na estação meteorológica da Freguesia do Ó, na zona norte.

Anteriormente a maior máxima média do ano havia ocorrido em 26 de setembro com 35,9°C. Já a maior máxima absoluta do ano havia sido registrada no mesmo dia, na estação meteorológica automática da Mooca, com 37,3°C.

No decorrer da noite de quarta-feira uma nova frente fria chegou ao estado. As primeiras horas da madrugada desta quinta-feira (03) já foram de céu nublado, chuva e com temperatura em declínio.

A propagação de uma fraca frente fria ao largo do litoral paulista muda o tempo nesta quinta. O dia terá muitas nuvens e condições para chuva fraca de baixo volume acumulado. Os termômetros oscilam entre a mínima de 16°C e a máxima de 22°C. A passagem da frente fria deixa o céu nublado, provoca chuva e os ventos frios de origem polar, que vão ajudar a manter a temperatura amena o dia todo. Essa queda da temperatura será observada em todas as áreas da Grande São Paulo.

O tempo úmido e com temperatura amena ainda será sentido durante a sexta-feira e no sábado, mas no domingo de eleições, a Grande São Paulo já terá o sol forte novamente e com rápido elevação de temperatura. O domingo será um dia de calor.