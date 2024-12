Após cair para Série B, Athletico-PR anuncia saída do técnico Lucho González

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2024 - 18:38 Para compartilhar:

O Athletico-PR anunciou nesta terça-feira (10) a saída do técnico argentino Luis ‘Lucho’ González, dois dias após a equipe cair para a segunda divisão.

O ‘Furacão’ também demitiu o diretor esportivo, o ex-técnico Paulo Autuori, que assumiu publicamente a responsabilidade pelo rebaixamento, selado no domingo, no encerramento do Brasileirão de 2024, após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

“O clube deseja sorte e sucesso na sequência de suas carreiras”, indicou o clube rubro-negro em um comunicado.

Lucho González, de 43 anos, assumiu em setembro o comando do Athletico-PR, clube em que se tornou ídolo após defendê-lo como meio-campista entre 2016 e 2021.

Como jogador, participou das duas maiores conquistas internacionais do time paranaense: as Copas Sul-Americanas de 2018 e 2021.

Com pouca experiência como treinador, ‘Lucho’ tentou reverter a má sequência do ‘Furacão’ na temporada em que completa cem anos de sua fundação.

No total, comandou o Athletico-PR em 14 jogos, incluindo a eliminação nas quartas de final da Copa Sul-Americana diante do Racing de Avellaneda, que mais tarde se sagrou campeão do torneio.

Foram nove derrotas, dois empates e três vitórias contando o torneio internacional e o Campeonato Brasileiro, onde a equipe terminou na 17ª posição, com 42 pontos em 38 jogos.

Capitaneado pelo experiente meio-campista Fernandinho, ex-Manchester City, o Athletico-PR foi rebaixado pela quarta vez na história, depois de 1989, 1993 e 2011.

O time rubro-negro teve uma temporada de muitos altos e baixos e movimentações em seu comando, contando com quatro treinadores ao longo do ano: o colombiano Juan Carlos Osorio, Cuca, o uruguaio Martín Varini e ‘Lucho’ González.

