Após cadeirada em debate, Ratinho convida Marçal e Datena para brigarem no SBT

Carlos Massa, o Ratinho, fez um convite a José Luiz Datena (PSDB) e Pablo Marçal (PRTB), após o episódio da cadeirada no debate da TV Cultura, no domingo, 15.

O apresentador do SBT chamou os candidatos à Prefeitura de São Paulo para protagonizarem um embate em seu programa homônimo na emissora de Silvio Santos (1930-2024), que ganhou fama há algumas décadas por estimular brigas entre os convidados.

“Eu estava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô, gente, vocês querem brigar? Vão no meu programa!”, disparou ele, em tom de brincadeira, em seu perfil no Instagram.

“Eu quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa pode largar o pau, lá pode!”, completou.

Ratinho classificou a agressão do apresentador da Band ao rival como “a luta do ano”, e seus seguidores apoiaram a ideia de ter os dois candidatos frente a frente no SBT apenas para brigarem. “Vem aí, o cadeirão do Ratinho!”, brincou um internauta.

“Aproveita e coloca o Marquito no meio”, disparou outro. “Vai ser líder de audiência!”, apostou mais um. “Seria muito da hora eles brigando e o sonoplasta mandando: ‘Uêpa!’, ‘rapaz…’, ‘ihaaaaa’, ‘pare’!”, brincou outro seguidor.

Datena foi expulso do debate eleitoral da TV Cultura após atirar uma cadeira em Marçal. O apresentador se descontrolou quando o influenciador citou uma acusação de assédio sexual contra ele. O jornalista Leão Serva, que mediava o evento, teve de chamar o intervalo às pressas durante a confusão.

Após deixar o estúdio, Datena afirmou ter “perdido a cabeça”. “Não deveria ter perdido? Acredito que não. Deveria ter saído do debate e ido para casa, seria melhor”, disse.

“Pretendo me manter candidato. Pretendo me manter candidato até o fim. Depende do partido, depende de todo mundo. Espero que nível democrático restabeleça”, concluiu.

