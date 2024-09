Após cadeirada, debate do SBT terá Marçal e Datena na mesma fileira: ‘Seguranças estarão preparados’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/09/2024 - 6:00 Para compartilhar:

O canal SBT promove nesta sexta-feira, 20, o sétimo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo. O encontro está marcado para ocorrer às 11h15, com transmissão na TV e redes sociais da emissora.

É o segundo encontro do tipo desde que José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PRTB) após uma discussão, na TV Cultura, o que levou a RedeTV! a adotar medidas adicionais de segurança no debate de terça-feira, 17, como assentos parafusados no chão e regras mais rígidas em caso de troca de ofensas.

Marçal e Datena na mesma fileira

No caso do SBT, Marçal e Datena ficarão do mesmo lado pela primeira vez desde a agressão e, conforme o relato de um funcionário, as cadeiras não serão fixadas ao chão.

A assessoria da emissora declarou ao site IstoÉ que o debate será tratado de forma “normal” e os seguranças no local “são super preparados” para eventuais ocorrências.

De acordo com o canal, um sorteio realizado antes da cadeirada determinou que o tucano e o empresário fiquem na mesma fileira de púlpitos, separados por Guilherme Boulos (PSOL), que em outro debate tentou dar um tapa em uma carteira de trabalho nas mãos de Marçal.

Pós-cadeirada

Desde que foi agredido por Datena, o candidato do PRTB afirmou ter sofrido uma “tentativa de homicídio”, registrou boletim de ocorrência e afirmou que iria à Justiça pela derrubada da candidatura do algoz.

Já o apresentador declarou “não se arrepender” do episódio, chegou a usá-la na propaganda eleitoral e viu o TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) derrubar conteúdos das redes sociais em que Marçal reproduziu as acusações de assédio sexual contra ele, baseadas em um processo de 2019 que foi arquivado pela Justiça após a retirada da queixa.

Embora o “fato novo” da disputa seja uma rivalidade violenta entre dois candidatos, eles e os demais convidados — além de Boulos, o prefeito Ricardo Nunes (MDB), Tabata Amaral (PSB) e Marina Helena (Novo) — terão mais uma oportunidade de discutir propostas para a cidade de São Paulo, o que não foi marca dos seis encontros anteriores.