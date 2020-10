Após brincadeira na casa de Carlinhos Maia, Gui Napolitano sofre acidente e machuca olho

O modelo e ex-BBB Gui Napolitano acabou sofrendo um acidente após participar de uma partida de “Futsabão”, futebol de sabão, na casa do digital influencer Carlinhos Maia em Alagoas.

Na brincadeira, que aconteceu na noite da última quarta (30), Napolitano teve o olho machucado por outra participante. “Bom dia, galera! Olha como acordamos! O olho bem machucado, como vocês podem ver. E infelizmente eu acho que não vou poder jogar a final. Vou ter uma consulta com um médico, um oftalmo, aqui em Maceió, para poder ver como está a situação do meu olho. Mas quero agradecer a todo mundo que está me mandando mensagem. Essas coisas acontecem, eu amei participar e agora estou cuidando, passando colírio”, contou ele na rede social.

Veja também:

Maria Zilda anuncia venda de sua mansão avaliada em R$ 3,9 milhões; veja fotos

“Tive a chance de conhecer meus filhos na quarentena”, diz Taís Araújo

Já hoje (02), o ex-brother apareceu de óculos escuros no Instagram e disse: “Galera, eu estava indo para o aeroporto, mas minha médica me impediu de pegar voo por causa do meu olho. Está bem feio, estou indo agora para o hospital. Não sei o que vou fazer a partir de agora. Vou ao oftalmo, vou ver se vou para Natal de carro, avião, ônibus”, contou o jornalista e modelo, que depois da consulta, atualizou seus seguidores com mais informações. “Galera já passei pela consulta, vou fazer um tratamento! Estou bem!”.

Assista ao vídeo:

Veja também