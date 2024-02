Após brilhar no Pré-Olímpico, argentino Sforza chega ao Rio para reforçar o Vasco

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/02/2024 - 20:04 Para compartilhar:

Após ser um dos principais destaques na campanha da Argentina que garantiu vaga em Paris-2024 através do Pré-olímpico, o volante Juan Sforza desembarcou no Rio de Janeiro nesta quinta-feira e foi levado ao estádio São Januário para realizar exames e assinar com o clube carioca. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra nesta sexta.

Com 22 anos, o jogador fez toda a sua carreira no Newell’s Old Boys. Em quatro anos na equipe principal, o volante atuou em 113 partidas e marcou seis gols. Ele chega como uma resposta à lesão de Jair, que dificilmente conseguirá vestir a camisa vascaína na temporada.

“Estou muito contente. Ontem (quarta) foi meu aniversário, estive com a minha família. As expectativas são muito altas, tenho muita vontade de conhecer a equipe, a comissão técnica e começar a treinar . Eu me sinto muito bem, venho com ritmo do Pré-Olímpico. As expectativas são altas, como disse antes. Venho para competir, para fazer o melhor possível para o clube, para ajudar meus companheiros e toda a equipe”, afirmou o volante.

O volante ainda falou um pouco sobre suas características. “Sou um cara que pode ajudar com muita intensidade e organização para a equipe, agressividade na marcação e um bom passe para frente”, disse.

Sforza será o oitavo reforço do Vasco para a temporada. O clube já anunciou o goleiro Keiller, o lateral Victor Luís, os zagueiros João Victor e Robert Rojas, além do volante Pablo Galdames e dos atacantes Adson e David.

O Vasco vem de um empate sem gols com o Fluminense no Campeonato Carioca. O time cruz-maltino está fora da zona de classificação para a semifinal, com 13 pontos

