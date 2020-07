Após brigas, Luana Piovani sela paz com Scooby: “Grata, Pedro”

Luana Piovani mostrou que a paz voltou a reinar entre ela e o ex-marido, Pedro Scooby, em um comentário em uma mensagem nas redes sociais. A atriz e apresentadora agradeceu ao surfista, que está viajando com os dois filhos da atriz.

“Coisa linda da minha vida o nosso Bemzinho. Fico aqui com o coração em pulos mas vejo como estão felizes. Grata, Pedro”, comentou Piovani na publicação, que registra Scooby surfando com o filho nas costas.

Desde a separação do casal, em março de 2019, a atriz já se envolveu em diversas brigas públicas com o atleta. Apesar da trégua, Piovani defendeu que as brigas foram importantes para que o ex-marido “tomasse jeito”.

