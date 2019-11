Após briga, Sterling é afastado de jogo da Inglaterra pelas Eliminatórias da Euro

Raheem Sterling está fora do jogo da Inglaterra contra Montenegro pela oitava rodada do Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, em Wembley. O jogador do Manchester City se envolveu, nesta segunda-feira, em um incidente com o zagueiro Joe Gomez, do Liverpool, no CT da seleção, em Burton.

Os dois jogadores tiveram um desentendimento também durante o clássico de domingo, em Anfield Road, pelo Campeonato Inglês, vencido, por 3 a 1, pelo Liverpool, o que se repetiu nesta segunda.

Por intermédio de um comunicado, a Associação de Futebol da Inglaterra revelou que o afastamento do jogador ocorreu “como resultado de uma perturbação, nesta segunda-feira, em uma área privada da equipe no St. George’s Park”. Sterling permanecerá com a deleção e poderá ser relacionado para o duelo com Kosovo, domingo, em Pristina.

O técnico da Inglaterra, Gareth Southgate, concordou com a decisão. “Um dos grandes desafios e pontos fortes para nós é podermos separar as rivalidades de clubes da equipe nacional. Infelizmente, as emoções do jogo de ontem (domingo) ainda estavam muito vivas”, disse o treinador. “Meu sentimento é que foi feita a coisa certa para a equipe. Agora que a decisão foi tomada com o acordo de toda a equipe, é importante apoiar os jogadores e nos concentrarmos para quinta-feira à noite.”

Sterling tem ótimo desempenho nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020, ao marcar oito gols e somar cinco assistências. A Inglaterra lidera o grupo com 15 pontos, seguida pela República Checa (12) e Kosovo (11). Montenegro e Bulgária somam três pontos cada.