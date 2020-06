Após briga, namorado da mãe de Neymar é levado de ambulância para hospital

A noite dessa terça-feira (2) foi agitada no condomínio onde Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, mora, em Santos, no litoral de São Paulo. Segundo informações do jornal Extra, um morador do condomínio relatou uma discussão com muitos gritos por volta das 20h, e que seria entre Nadine e o namorado Tiago Ramos.

O modelo teria deixado o local alterado e com o braço sangrando. O jornal informa que o ferimento se deve por Tiago ter ‘socado’ uma vidraça do imóvel. Abalada com o ocorrido, Nadine foi com o namorado para o hospital, de ambulância.

Tiago foi levado à Santa Casa de Santos, com um corte profundo de aproximadamente 5cm acima do cotovelo. Ele passou por uma sutura. Nadine confirmou aos médicos que o corte foi causado por um vidro, porém sem mais detalhes do que havia ocorrido.

Veja também:

Silvio Santos tem nome cadastrado no auxílio emergencial do governo

Advogado de Rose Miriam diz que Thiago Salvático só queria ‘tumultuar’ processo

A assessoria de imprensa de Neymar, no entanto, informou que Tiago sofreu “um acidente doméstico”. “A Dona Nadine está super bem. Houve um acidente doméstico com o Tiago, e a Dona Nadine, por precaução, achou melhor chamar a ambulância. Mas estão bem. Está tudo bem”, diz o comunicado.

Pessoas do condomínio confirmaram também ao Extra que essa não foi a primeira discussão de Nadine e Tiago Ramos. O modelo já conta com um histórico de acusações de agressão. No mês passado, uma ex-namorada disse ter sido agredida por ele em outubro de 2019, dizendo ter ficado até com um buraco na cabeça.