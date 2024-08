Após briga na Justiça, Xamã e Renata Gutierrez celebram juntos o aniversário da filha 

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/08/2024 - 15:42 Para compartilhar:

A influenciadora Renata Gutierrez e o cantor Xamã colocaram as mágoas de lado para festejar o aniversário da filha do ex-casal, Hanna, que completou 2 aninhos. Os cliques foram compartilhados pela mãe da menina nas redes sociais, nesta sexta-feira, 9.

Recentemente, a produtora de conteúdo e o rapper travaram uma briga na Justiça por conta da criação da menina. Renata apontou que o artista não era presente na vida da filha.

O tema da festa, escolhido pela própria aniversariante, foi o filme “A Pequena Sereia”. Para o grande dia, a menina usou fantasia de Linguado, um dos personagens da animação da Disney.

“Te ver feliz não tem preço, minha pequenininha. Mamãe sempre vai dar o melhor por você. Ela pediu festa da Pequena Sereia com Sebastião, que é a princesa favorita dela. Pediu maquiagem, pintura e algodão-doce, muitos brinquedos, com peixinhos, e parabéns”, contou a influenciadora na legenda da publicação com um carrossel de cliques no Feed do Instagram.

“Mamãe e papai fizeram tudo do jeitinho que ela pediu. Incrível foi ver minha pequenininha dando pulinhos de alegria, encantada com os personagens e com tudo que ela mais ama. Viverei o resto da minha vida fazendo tudo para ela e por ela”, escreveu Renata, sugerindo que o cantor participou da organização da festa.

Nos registros, o ex-casal aparece junto ao lado da criança. No ano passado, Renata Gutierrez criticou publicamente a conduta de Xamã como pai.

A criança nasceu em julho de 2021, mas somente foi registrada pelo pai depois de março de 2022.

