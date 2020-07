Após briga milionária, Jorge e Mateus chegam a acordo com ex-empresário

Após 10 anos de parceria, em dezembro de 2019 Jorge e Mateus romperam com o escritório AudioMix, do empresário Marcos Araújo. O ex-empresário pediu R$ 31 milhões pelo rompimento do contrato. Como forma de resposta, a dupla sertanejo iniciou uma ação judicial contra Marcos.

Com informações divulgadas pelo colunista Leo Dias, os advogados de Marcos Araújo informaram que houve um acordo entre as partes interessadas.

Leo Dias ainda divulgou que Jorge e Mateus processaram o ex-empresário sob a acusação de desvio de R$ 17 milhões de um adiantamento de contrato envolvendo a gravadora Som Livre.

