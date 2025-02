Após briga com Nikolas, Paes bate boca com Flávio Bolsonaro sobre segurança no Rio

Mais cedo, Paes e Nikolas também tinham se provocado após o deputado federal criticar a segurança pública do Rio. Em resposta, o prefeito lembrou que o tema é atribuição do governo do estado, comandado atualmente por Cláudio Castro, que pertence ao mesmo partido de Nikolas.

“Esse sujeito apoia os governadores do Rio, desde o Witzel passando pelo atual, que mandam na segurança pública, e ainda tem a cara de pau de apontar o dedo. Todo mundo é do seu partido (PL), deputado. No ano passado, dei chinelada no candidato de vocês aqui. Ano que vem, vamos trabalhar muito para colocar o time de vocês pra correr do governo do Estado também! “, escreveu Paes.