Após breve viés de alta, dólar oscila e passa a cair com rolagens e leilões

O dólar está volátil na manhã desta quinta-feira, 27, em meio a rolagens de contratos cambiais na véspera de definição da última taxa Ptax de dezembro e de 2018, na sexta-feira (28). A moeda americana abriu com viés de alta, passou a cair e retomou o sinal positivo em seguida para, depois, voltar a ceder.

No radar estão dois leilões de linha de até US$ 1 bilhão, às 11h20 e às 11h40. “A tendência é que pelo menos até 11h (formação da taxa de partida do leilão) o dólar recue um pouco. Mas ainda há demanda, por isso, não creio que somente US$ 1 bilhão será suficiente para atender à demanda do mercado”, diz Ricardo Gomes da Silva, diretor da Correparti.

Às 9h46 desta quinta-feira, o dólar à vista caía 0,13%, a R$ 3,9175. O dólar futuro para janeiro de 2019 recuava 0,14% no mesmo horário, a R$ 3,9135.