Após bom 2019, Marrony quer seguir evoluindo no Vasco e busca um 2020 melhor

Com a ideia de dar oportunidades para os jogadores da categoria de base, revelada nesta semana na primeira entrevista coletiva do técnico Abel Braga na pré-temporada, alguns pratas da casa do Vasco iniciam o ano respaldados pelo excelente trabalho desenvolvido em 2019 e em 2018. É o caso do atacante Marrony, que irá para sua terceira temporada entre os profissionais.

O atleta de 20 anos terminou a temporada passada sendo o que mais atuou pelo Vasco – entrou em campo 58 vezes pela equipe de São Januário. Marrony também foi o artilheiro, com oito gols, e quem mais realizou desarmes, demonstrando um importante papel tático.

“Espero fazer um ano muito bom. Acho que em 2019 começamos a fazer um novo Vasco, a viver bons momentos. Que a gente possa continuar nessa pegada. Na minha opinião, meu desempenho na temporada passada foi muito bom. Meus números foram bons. Consegui ajudar o Vasco, ter grandes jogos. Fico feliz pelo meu 2019, mas a expectativa é fazer um 2020 melhor”, disse.

Nesta temporada, agora sob o comando de Abel Braga, Marrony quer atingir números mais expressivos. O atacante cruzmaltino vive a expectativa pela estreia em competições internacionais. Há dois anos, chegou a ser inscrito na Copa Sul-Americana e viajou para o Equador, mas não foi utilizado diante da LDU.

“A ansiedade é grande. Primeira vez, com 20 anos, disputar um torneio internacional. Que comece logo, que a gente possa estar fazendo um grande campeonato. O primeiro jogo em casa é bom, vamos tentar construir uma vantagem para o jogo da Bolívia. Além de tudo, espero que a gente seja feliz, trabalhe bastante para trazer esse título que é tão importante para nós”, finalizou.

O Vasco estreia na Sul-Americana no dia 5 de fevereiro contra o Oriente Petrolero, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro. Antes disso, terá compromissos importantes pelo Campeonato Carioca. Além do Estadual e do torneio continental, o time também disputará o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil em 2020.