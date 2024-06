Após boatos, presidente do Retiro dos Artistas diz se Cássia Kis é a nova moradora da instituição

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/06/2024 - 8:15 Para compartilhar:

O nome de Cássia Kis, de 66 anos, circulou nas redes sociais no sábado, 1º, com o boato de que a atriz teria se mudado para o Retiro dos Artistas, instituição localizada em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, que recebe artistas veteranos já aposentados e que não possuem condições de se manterem ou viverem sós.

+Caso José de Abreu: dentista explica o que causa e como tratar mau hálito

+De casamento aberto a uso de vibradores: as revelações polêmicas de Angélica

Cássia, que nos últimos anos foi envolvida em uma série de polêmicas por conta de seu posicionamento político, foi atacada por um internauta do Facebook que garantiu ser verídica a mudança dela para o Retiro dos Artistas. “Cássia Kis se mudou para o Retiro dos Artistas. Pobre dos velhinhos que estão por lá. Chata!”, disparou o usuário.

À colunista Fabia Oliveira, do portal Metrópoles, Stepan Nercessian, presidente da instituição negou a mudança de Cássia. “Não, não procede”, afirmou o ator ao veículo.