Após boatos de separação, Mulher Pepita chega de mãos dadas com o marido em evento

Após rumores de um possível término de casamento, a cantora Mulher Pepita chegou neste sábado (24) de mãos dadas com o marido, Kayque Nogueira, para realizar a audição da seleção de seu novo balé, de acordo com informações da Quem.

Segundo a assessoria de imprensa da artista, que havia negado o divórcio um pouco mais de um mês de casamento, o teste contou com dançarinos de todo Brasil e foi comandada pela coreógrafa e bailarina Jessie Müller. O júri contou com a campeão do BBB18 Gleice Damasceno, a empresária Malu Barbosa, da MUSIC2 Mynd, e Pedro Reis.

