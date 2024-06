Após boatos de rivalidade, Patrícia Abravanel faz Eliana chorar com pedido de perdão

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/06/2024 - 16:29 Para compartilhar:

A apresentadora Eliana, 51, que irá deixar o SBT neste mês de junho, recebeu uma homenagem no “Programa Silvio Santos”, que vai ao ar no próximo domingo, 16. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, Patrícia Abravanel, 46, fez Eliana chorar com um pedido de perdão na atração.

“Em nome de toda família Abravanel, eu peço perdão pra você, Eliana”, disse a filha de Silvio Santos.

Ainda de acordo com a coluna, a loira teria chorado com o pedido de desculpas e Patrícia teria solicitado que o momento não fosse exibido no programa.

Vale lembrar que não é de hoje que circulam boatos de uma possível rivalidade entre Patrícia e Eliana.

Nessa semana, Carlos Alberto de Nóbrega deu uma entrevista ao F5 e deixou explícito que existe uma insatisfação por parte de Eliana. “Ela não vai para a Globo ainda, isso eu garanto. Somos amigos. Ela está estudando as possibilidades. Para a Record é que não vai. Nem para Band”, disse o apresentador da “A Praça É Nossa’.

“Mas é uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa. Sempre falei para o Silvio que por dinheiro eu não sairia do SBT, mas se pisassem no meu pé, sim”, finalizou.

Saída de Eliana do SBT

No dia 1º de abril, muita gente foi pega de surpresa e ainda segue chocada com a saída de Eliana do SBT. A emissora de Silvio Santos, por meio de um comunicado oficial, anunciou que a apresentadora irá deixar a empresa a partir de junho deste ano, após 15 anos. Na nota, a equipe do SBT alega que a mudança ocorre para que uma nova fase profissional se inicie.

Durante os mais de 22 anos no SBT, Eliana passou por atrações infantis, como o “Bom Dia e Cia.”, até comandar o “Programa da Eliana”, atração que vai ao ar nas tardes de domingo e é vice-líder de audiência.