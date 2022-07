Após boatos de namoro com Xamã, Yasmin Brunet fica com João Guilherme em festa de Luísa Sonza

Após os rumores de que estaria se envolvendo com o rapper Xamã, a modelo Yasmin Brunet foi vista aos beijos com João Guilherme na festa de Luísa Sonza, na segunda-feira (18).

Os dois foram flagrados se beijando em uma área mais escura do local. O vídeo com o beijo foi compartilhado pelo perfil no Instagram Celebs.

Antes da festa, ainda na segunda, Yasmin comentou uma foto de Xamã no Instagram e reacendeu os boatos de que os dois estariam ficando. Eles também já foram vistos juntos e teriam ficado no Carnaval.

Já o filho de Leonardo coleciona ficadas com famosas, e chegou a namorar Larissa Manoela e, posteriormente, Jade Picon.