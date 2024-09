Após boato de romance com Pitel, Ed Gama posa com namorado da ex-BBB e debocha: ‘Sócio’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2024 - 10:35 Para compartilhar:

Ed Gama usou o seu perfil no Instagram para debochar de uma especulação em torno de sua relação com Pitel. O apresentador da Globo postou uma sequência de fotos, dentre elas, uma na companhia da ex-BBB e outra ao lado do namorado dela, Weslley Toledo, e brincou chamando o rapaz de “sócio”.

Os rumores tiveram início na sexta-feira, 30, depois que Pitel e Ed Gama foram vistos curtindo uma festa na Cidade do Samba, no Rio de Janeiro. Quem esteve no local achou curiosa a proximidade dos dois.

De acordo com a colunista Fábia Oliveira, os dois apareceram abraçados e andando juntos, um do lado do outro, no evento.

Ainda segundo a publicação, Pitel tem um relacionamento aberto com o namorado, Weslley Toledo, enquanto o comediante é comprometido com a atriz Jade Mascarenhas.