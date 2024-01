Após BID ‘entregar’ reforço, Ponte Preta confirma contratação de Renato, cotado no rival

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/01/2024 - 14:17 Para compartilhar:

Após o Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, “entregar” o acerto com o atacante Renato, a Ponte Preta oficializou nesta quarta-feira a contratação do atleta, de 33 anos, que vinha sendo cotado no Guarani. Seu último clube foi o CRB.

Aos 33 anos, Renato, que é natural de Maceió, tem passagens por Sport-PE, ABC-RN, Fluminense-RJ, Avaí-SC, Ceará-CE e Chapecoense-SC. No ano passado, foi destaque do CRB, onde fez 48 jogos e marcou 18 gols, além de ter dado quatro assistências. Por isso, chega com status de titular à Ponte Preta.

Outros clubes, como o arquirrival Guarani, também estavam de olho no futebol de Renato, mas a proposta feita pelo presidente Marco Antônio Eberlin agradou o experiente jogador, que desembarca no estádio Moisés Lucarelli com contrato até o final deste ano.

A Ponte Preta anunciou outros cinco jogadores: o zagueiro Nilson Júnior, o volante Emerson Santos, o meia Dodô e o atacante Iago Dias. O zagueiro Luís Haquin e o lateral Gabriel Risso também estão certos.

O clube renovou também os confrontos dos goleiros Lucas Ribeiro e Pedro Rocha, do volante Ramon Carvalho, e dos meias Elvis e Gabriel Santiago. Todos ficam para a disputa da Série B.

De volta à elite do Campeonato Paulista, a Ponte Preta está no Grupo B, ao lado de Guarani, Palmeiras e Água Santa. Os times do mesmo grupo, porém, não se enfrentam. A estreia será no sábado (20), às 20h15, diante do Mirassol, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

