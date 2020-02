Após beijar ex-marido de Juju Salimeni, Carol Dias é chamada de biscoiteira por ela

Alerta treta. Parece que Juju Salimeni não gostou muito de seu ex-marido, Felipe Franco, ter beijado a sua ex-colega de trabalho, a ex-panicat Carol Dias. Na madrugada de quarta-feira (26), Felipe trocou beijos calientes com Carol Dias, com direito a sorrisos e poses para a câmera.

Em junho do ano passado, após 14 anos juntos, Juju Salimeni e Felipe colocaram um ponto final na relação, agora, separados, parece que ambos estão seguindo suas vidas. Mesmo a loira assumindo um novo namorado antes de Felipe, ela não gostou muito do beijo que o ex deu em Dias.

Nesta quinta-feira (27), o Instagram de fofoca Gossip do Dia compartilhou uma resposta que Juju deu para uma seguidora que fala que Carol Dias era uma biscoiteira, nome dado na web para pessoas que usa das redes sociais para chamar atenção de maneira constante, objetivando likes e bajulação.

“Enquanto isso a ridícula da Carol Dias querendo biscoitos as suas custas. Parabéns, Juju, por sempre lutar por seus sonhos”, escreveu uma internauta na web, em seguida, Salimeni respondeu concordando e escrevendo vários emojis de biscoitos, com isso, insinuando que Carol Dias seria realmente uma biscoiteira.

Confira abaixo o post de Juju Salimeni chamando Carol Dias de biscoiteira e o vídeo de Dias beijando Felipe Franco, ex-marido de Salimeni: