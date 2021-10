Após BBB22, Tadeu Schmidt poderá apresentar The Voice Brasil também no lugar de Leifert

Tadeu Schmidt é a grande aposta da Globo para substituir Tiago Leifert não só no BBB22, mas no The Voice Brasil também. As informações são do jornalista Flávio Ricco.

Segundo o colunista, a Globo está averiguando a possibilidade de colocar Tadeu no reality musical após a despedida de Leifert na edição deste ano. O The Voice Brasil 2021 ainda não começou, mas a dinâmica do programa terá novidades: IZA, Carlinhos Brown, Claudia Leitte e Lulu Santos serão os técnicos principais, enquanto Michel Teló será um “coringa” que enfrentará as equipes em etapas mais adiantes no reality.

