Após batizar vaca como Camila Queiroz, Nicole Bahls revela nome da próxima famosa a ser homenageada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/08/2023 - 11:07 Compartilhe

O nome da atriz Camila Queiroz ficou na boca dos colegas de cena após Nicole Bahls ‘batizar’ uma vaca em sua fazenda com o nome da artista. Depois, a modelo apresentou ao público as cabritas Lud e Brunna, em homenagem ao casal Ludmilla e Brunna Gonçalves. E não deve parar por aí, porque o próximo animal já tem nome de mais uma famosa definido.

Em participação no “Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel” (SBT), no domingo, 6, Patrícia Abravanel ficou curiosa com o assunto e questionou Nicole: “É verdade que seus animais têm nomes de artistas?”.

A modelo, então, surpreendeu com a resposta. “Tem nomes de artistas, tem uma galinha, a próxima galinha ela vai ser Patrícia Abravanel”, declarou Nicole Bahls.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias