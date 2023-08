Após bariátrica, Jojo Todynho planeja bazar com suas roupas: ‘Vai tudo embora’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/08/2023 - 7:49 Compartilhe

Jojo Todynho se submeteu à cirurgia bariátrica, na terça-feira, 8. Agora, como consequência do emagrecimento proposto pelo procedimento, a cantora vai precisar renovar o guarda-roupa. Por isso, no Instagram, na quinta-feira, 10, ela lamentou a perda de suas roupas e adiantou o desejo de montar um bazar com as peças que não lhe servirem mais.

“Estou aqui pensando e está me dando uma tristeza. Eu perdi meu guarda-roupa todo! Esse bazar, que eu vou fazer no final do ano, vai [vender] praticamente tudo. Vai tudo embora”, declarou Jojo.

Em uma live na rede social, a cantora também falou sobre a sua cirurgia bariátrica e revelou suas motivações para perder peso. “Hoje eu tenho 26 anos, gente. E eu quero muito ser mãe. Então, eu não posso ser inconsequente de colocar minha vida, a vida de uma criança e de todas as pessoas que me cercam em risco. Há uma preocupação muito grande. (…) Quero ter uma gravidez saudável, fazer todos os meus books [fotográficos]”, explicou.

