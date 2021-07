Após ‘barba, cabelo e bigode’ contra o Cruzeiro, Chay assume a artilharia do Botafogo na temporada Atacante, contratado após a disputa do Campeonato Carioca, chegou a seis gols

Se o empate em 3 a 3 com o Cruzeiro, pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão, foi ruim para as pretensões do Botafogo na competição, pelo menos um jogador tem o que “comemorar”, pelo menos individualmente. Autor de três gols, Chay se tornou o artilheiro do Alvinegro na temporada 2021.

O camisa 14, portanto, balançou as redes para todos os gols do Glorioso no duelo diante da Raposa. Foi a primeira vez na temporada que um jogador do Alvinegro fez o famoso “barba, cabelo e bigode”.

Chay chegou a seis gols com a camisa do Botafogo e ultrapassou Rafael Navarro, então artilheiro, que tem cinco tentos.

Vale ressaltar que todos os gols de Chay foram pela Série B, já que ele foi contratado após o término do Campeonato Carioca, onde se destacou com a camisa da Portuguesa.

