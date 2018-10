Após baixas, Löw convoca Emre Can para reforçar seleção da Alemanha

O técnico Joachim Löw convocou nesta segunda-feira o volante Emre Can para reforçar a seleção da Alemanha para os dois próximos jogos da equipe pela Liga das Nações, nova competição organizada pela Uefa. O treinador chamou apenas um jogador para compensar, em parte, a baixa de três jogadores.

Dos 23 convocados na semana passada, o treinador não poderá contar com três: os meias Kai Havertz (Bayer Leverkusen) e Marco Reus (Borussia Dortmund) e o zagueiro Antonio Rüdiger (Chelsea). Eles foram dispensados nesta segunda por problemas físicos.

Reus ficará de fora das duas próximas partidas da seleção após exame de ressonância magnética revelar lesão leve no joelho. A federação alemão decidiu poupá-lo porque ele vem de uma sequência de dez jogos seguidos com a camisa do Borussia – esteve em campo nos 90 minutos em nove destas partidas.

Havertz, por sua vez, lesionou o joelho durante o treino, enquanto Rüdiger reclamou de dores na virilha. Löw já havia deixado de fora da lista inicial o meia Ilkay Gündogan (Manchester City) e o atacante Nils Petersen (Freiburg), também por motivos de lesão.

Apesar de contar com três baixas, o treinador da seleção alemã chamou apenas um jogador para reforçar a equipe. Emre Can foi um dos destaques do Liverpool na temporada passada, apesar de enfrentar problemas físicos, e hoje defende a Juventus.

Após a decepção na Copa do Mundo da Rússia, a seleção comandada por Löw voltará a campo pela Liga das Nações no sábado para enfrentar a Holanda, em Amsterdã. Três dias depois, também fora de casa, os alemães vão duelar com a França, atual campeã mundial, no Stade de France.