Após baixa audiência, Rachel Sheherazade deixa Record no fim do ano, diz jornal

Confirmando boatos, a Record anunciou que Rachel Sheherazade está fora da emissora. A apresentadora já foi formalmente avisada que a rede de televisão não possui planos para ela no ano que vem, e que seu contrato, que finalizada em 31 deste mês, não será renovado. As informações são da coluna F5.

Segundo o jornal, Rachel não conseguiu emplacar nenhum dos programas que ficou no comando: “A Grande Conquista 2” e “Domingo Record”, que obteve somente 2,8 pontos de audiência na cidade de São Paulo.

Sheherazade também teria demonstrado um baixo desempenho como apresentadora, não atingindo a magnitude que a Record desejou, mas continua sendo cogitada para voltar à emissora em alguma outra oportunidade.

Jornalista, a apresentadora iniciou sua carreira na emissora quando participou da “A Fazenda 15”, onde foi expulsa após um episódio de agressão envolvendo Jenny Miranda.

Nas redes sociais, Rachel compartilhou os bastidores da exibição dominical: “Bastidores do nosso Domingo Record de hoje, com o divo Eli e as queridas Beatriz Evangelista e Luiza Mancini. Como é bom trabalhar com vocês”.